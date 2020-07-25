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Politika, Ayasofya Camii

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Yunanistan'a tepki

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Yunan hükümetinin ve milletvekillerinin düşmanca ve alçakça beyanları ve kışkırtmaları sonucu şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Olcay   | 25.07.2020
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Yunanistan'a tepki

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın İslam ve Türkiye düşmanı çirkin yüzünün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı dolayısıyla bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. 

Yunanistanı devlet gibi davranmaya davet eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yunan hükümetinin ve milletvekillerinin düşmanca ve alçakça beyanları ve kışkırtmaları sonucu şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Yunanistan, nevrozlu bir hasta gibi tarihle kavga etmek yerine bir devlet gibi davranmalıdır. Başkalarına güvenip yaptıkları şımarıklığın sonucunda Ege'de yaşadıklarını unutmasınlar. Irkçı, faşist ve İslam düşmanı Yunanlılar için artık altı asırlık Bizans rüyasından uyanma vakti."

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