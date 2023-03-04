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Yaşam, Asrın felaketi

Zonguldaklı madenciler enkazdan kurtardıkları çocuğu ve annesini ziyaret etti

Zonguldaklı madenciler, "asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkardıkları 7 yaşındaki çocuğa ve annesine ziyarette bulundu.

Mustafa Kemal Bektaş   | 04.03.2023
Zonguldaklı madenciler enkazdan kurtardıkları çocuğu ve annesini ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş / AA

Zonguldak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi tahlisiye ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 101. saatte Yiğit ve annesi İhlas Melemiş'i kurtardı.

Madenciler, tedavilerinin ardından Ankara'nın Sincan ilçesindeki Özel Altı Kalem Kişisel Gelişim Kursu'na yerleştirilen çocuğu ve annesini ziyaret etti.

Kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak Konya'dan katılanlar ile Ankara'da buluşan tahlisiye ekibi, depremde iki kardeşi ve babasını kaybeden Yiğit ve annesiyle buluştu.

Madencilerden Galatasaray forması, baret, oyuncak ve dondurma isteyen Yiğit, kapıdan girdiğini gördüğü madencilere koşarak sarıldı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, madenciler ve gönüllüler, anne ve oğluna çiçek, baret, madenci heykeli ve Yiğit'in istediği hediyeleri verdi.

"Bir can diye girdik ve 2 canlıyı aldık"

Madenci Taner Sağlam, depremin 5'inci gününde enkazdan bir ses geldiği bilgisi üzerine alana gittiklerini, Konya'dan gönüllü gelen ekibin başlattığı çalışmaların ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Binanın çatısından zemin kata tünel açtıklarını aktaran Sağlam, "Önümüzde bir kolon vardı, onu kırdık, demir makası ve ağaç motoruyla alanı açtık. Sonra Rabbim nasip etti Yiğit'i ve annesini aldık oradan. Çok büyük bir mutluluk yaşadık. Yiğit'in yaşadığını biliyorduk. Bize seslenen ablamızmış (annesi). Bir mucize daha yaşamış olduk. Bir canlı diye girdik ve 2 canlıyı aldık." diye konuştu.

İhlas Melemiş de deprem sırasında eşi ve 3 çocuğuyla aynı odada uyuduklarını, binanın kısa sürede çöktüğünü ve enkaz altında kaldıklarını dile getirerek, 2 çocuğu ile eşini kaybettiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Melemiş, "Allah razı olsun, Rabbim bu iyiliklerinizin karşılığını size versin. Varlığınız bize güç kattı." dedi.

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