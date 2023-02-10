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Dünya, Asrın felaketi

Ürdün Türkiye'de deprem bölgesinde sahra hastanesi kuruyor

Sahra hastanesi kurmak üzere doktor, hemşire ve idarecilerden oluşan 108 kişi ile tıbbi ekipmanları taşıyan 4 uçak Türkiye'ye gönderildi.

Mehmet Nuri Uçar, Laith Al-jnaidi   | 10.02.2023
Ürdün Türkiye'de deprem bölgesinde sahra hastanesi kuruyor

Amman

Ürdün, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurmak üzere sağlık görevlileri ve gerekli tıbbi ekipmanları taşıyan 4 uçağın Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri; doktor, hemşire ve idarecilerden oluşan 108 kişi ile ameliyathane, laboratuvar ve modern bir yoğun bakım ünitesiyle donatılmış 24 yatak kapasiteli bir askeri sahra hastanesi hazırladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 4 uçağın havalandığı ve sahra hastanesinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belirlenen mevkide kurulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ekibin Türkiye'ye hareket etmeden önce Ürdün Ordu Komutanı Yusuf el-Huneyti, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lina el-Hadid ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan tarafından uğurlandığı ifade edildi.

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