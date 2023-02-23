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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. -VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Türkmenistan depremzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi

Türkmenistan'da, "Kızılyarımay" yardım kurumunun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan afetzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdiği bildirildi.

Merdan Velhanov   | 23.02.2023
Türkmenistan depremzedelere 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi Fotoğraf: Merdan Velhanov / AA

Aşkabat

AA muhabirinin, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Türkmenistan'da "Kızılyarımay" yardım kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara 100 yatak ve 60 ısıtıcı gönderdi.

"Kızılyarımay" yardım kurumu ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğince düzenlenen kampanyaların sonucunda, şu ana kadar depremzedelere 6 bin 971 battaniye, 100 yatak, 20 jeneratör, 60 ısıtıcı, 6 seyyar tuvalet, 11 ton giyecek, 44 ton tıbbi malzeme ve 67 ton gıda ulaştırıldı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan'ın, deprem mağdurlarına insani yardım göndermeye devam edeceğini belirtti.

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