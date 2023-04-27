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Yaşam, Asrın felaketi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gönüllülerinden depremzede serebral palsili çocuklara destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, konteyner kentteki serebral palsili (beyin felci) ve özel gereksinimli çocuklara Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gönüllülerince destek veriliyor.

Ergün Haktanıyan  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gönüllülerinden depremzede serebral palsili çocuklara destek Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Hatay

Antakya ilçesindeki Büyük Dalyan Konteyner Kenti'ndeki serebral palsili ve özel gereksinimli çocuklar için vakıf gönüllüleri tarafından yaşam alanı oluşturuldu.

İlçe genelinde ailelerle iletişime geçen vakıf çalışanları, çocuklar için deprem koordinasyon kurulu kurarak malzeme desteği sağladı.

Daha sonra özel gereksinimli çocuklar için konteyner kentte kurulan alanda, uzmanlardan oluşan gönüllülerle özel eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine başlandı.

Çocuklarla oyun oynayan, onların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan gönüllüler, çocukların deprem travmasını atlatabilmesi için terapi desteği sağlıyor.

Konteyner kentteki 70 çocuğa ulaştılar

Vakıf fizyoterapisti Turgay Arık, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklar için "yerinde hizmet" anlayışıyla yola çıktıklarını, 6 gönüllüyle özel gereksinimli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunduklarını belirtti.

Şu ana kadar konteyner kentte 70 çocuğa ulaştıklarını dile getiren Arık, deprem bölgesinde olan ve konteyner kentte kalmayan ailelerin de ayağına kadar gittiklerini söyledi.

Arık, özel gereksinimli çocukların depremden çok fazla etkilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Deprem olduktan sonra, birçok çocuğumuzun hareket kabiliyetiyle ilgili problemleri oldu. Tekerlekli sandalyeleri, yürüteçleri onlar için hayati önemdeki malzemeleri kaybettiğini gördük. Hızlıca bunları temin edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Alanda birçok rehabilitasyon biriminin faaliyetini durdurduğunu gördük. Bu çocukların rehabilitasyon süreçleri ömür boyu devam ediyor. Bu sürecin de aksamaması gerekiyordu. Hızlıca bir aksiyon alıp rehabilitasyon birimimizi burada kurduk. Çocuklara günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olabilecek, hareket seviyelerini ve ihtiyaçları maksimum bağımsızlık düzeyinde kendileri karşılayabilecek şekilde eğitimler veriyoruz. Bunun yanında ihtiyaç duydukları malzemeleri de temin edip hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz."

Arık, özel gereksinimli çocuklara yardım için depremzedelerden de destek aldıklarını ve daha önce bu işte çalışan 3 kişiye de vakıf bünyesinde istihdam sağladıklarını kaydetti.

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