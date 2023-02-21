Turan: Depremin ardından inşa sürecinde Avrupa'nın güçlü bir şekilde yanımızda olmasını bekliyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Ayağa kalkmak zorundayız ve tekrardan bölgeyi inşa etmek durumundayız. İnşa sürecinde Avrupa'nın güçlü bir şekilde yanımızda olmasını bekliyor ve istiyoruz" dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanları AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel ve Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.
Turan'ın makamından yapılan açıklamaya göre, Lagodinsky, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 21-22 Şubat'ta yapılması planlanan 80. toplantısını deprem nedeniyle ertelediklerini ancak taziyede bulunmak için Türkiye'ye geldiklerini belirtti.
Turan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Lagodinsky, yaşanan depremlerden sonra AB ülkelerinin yardım ve arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle Türkiye'ye geldiğini hatırlattı. Lagodinsky, AB'nin depremin yaralarını sarma konusunda elinden geleni yapacağını ifade etti.
"Aşılamayan sorunların aşılmasına vesile olmasını istiyorum"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, depremin sadece Türkiye'nin 11 ilinde değil Gürcistan'dan Mısır'a kadar çok büyük bir coğrafyada hissedildiğini, depremde 40 binden fazla can kaybının yaşandığını söyledi.
Türkiye'de bugüne kadar daha küçük ölçekli depremler görüldüğünü, tek şehirde ya da birkaç şehirde etkili olduğunu, fakat bu kadar büyük bir hareketlilik yaşanmadığını anlatan Turan, "Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkenin yanımızda yer alması en büyük sevincimiz. Dost, zor günde, acı günde belli olur. Acılar paylaşarak azalır." değerlendirmesinde bulundu.
Turan, AB üyesi birçok ülkenin ilk andan itibaren Türkiye'ye yardım ve arama kurtarma ekibi göndermesinin çok kıymetli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Büyük bir bedel ödedik ama ayağa kalkmak zorundayız ve tekrardan bölgeyi inşa etmek durumundayız. Bu inşa sürecinde Avrupa'nın çok daha güçlü bir şekilde yanımızda olmasını bekliyor ve istiyoruz. Çünkü tarihi bağlarımız ve ilişkilerimiz bunları zorunlu kılar diye düşünüyorum. Bu sürecin AB ile ilişkilerin daha yoğun görüşmeye ve aşılamayan sorunların aşılmasına vesile olmasını, hatta zaman zaman inişli çıkışlı olan ilişkiler adına tarihi fırsata dönüştürülmesini istiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.