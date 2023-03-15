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Gündem, Asrın felaketi

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den deprem dayanışması açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, 6 Şubat'taki depremlerin ardından verilen desteğin önemli ve paha biçilemez olduğunu belirtti.

Tuğba Altun  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den deprem dayanışması açıklaması Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ömüraliyev, yarın düzenlenecek TDT Olağanüstü Zirvesine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin temasının "Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" olduğunu dile getiren Ömüraliyev, ülkelerin "Gücümüz Birliğimizde" ilkesiyle hareket ettiğini vurguladı.

Ömüraliyev, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkes için zor günler yaşandığını belirterek "Bu zor günlerde dünya halkı ve devletleri yardıma geldi. Bunların içinde TDT üye devletleri de yer aldı. Ülke liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı depremin ardından ilk gün aradı. Arama kurtarma ekipleri gönderildi ve bunlar başka ekiplerle beraber çalıştılar." dedi.

Ekiplerin yanı sıra TDT üye devletlerinin Türkiye'de bulunan vatandaşlarının da deprem bölgelerine gidip yardımcı olduklarını aktaran Ömüraliyev, bunların arasında gençler ve öğrencilerin de bulunduğunu, tercümanlık dahil olmak üzere yardım ettiklerini söyledi.

Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Dünyası devletlerinin, halkları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte güçlü olduğunu vurgulayarak "Böyle zamanlarda destek önemli. Sosyal medyada da bu sağlandı. Bu desteklere paha biçilemez." ifadesini kullandı.

Zirvenin ardından Ankara Bildirisi'nin yayınlanabileceğini kaydeden Ömüraliyev, "Sivil Koruma Mekanizmasının" kurulmasına da karar verileceğine ve bunun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ömüraliyev, zor günlerin geçeceğini dile getirerek "Türk Dünyası'nın ve kardeşlerimizin rahat günleri olsun." dedi.

Zirvede ekonomi alanında Türk Yatırım Fonu'na dair de karar alınabileceğine değinen Ömüraliyev, diğer konuların bu yıl Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak zirvede ele alınabileceğini ifade etti.

Ömüraliyev, depremin hemen ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine döndüğünü ancak başta çadır ihtiyacı ve hastane olmak üzere TDT üye devletlerinin yardımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu desteklerin hem devletlerden hem halktan geldiğinin altını çizen Ömüraliyev, sözlerini, "Başka devletlerde de bu (deprem) olmasın. Bunun için 'Sivil Koruma Mekanizmasının' kurulması bizim için çok önemli." diye tamamladı.

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