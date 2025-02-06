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Gündem, Asrın felaketi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Devlet olarak üzerimize düşeni yapmak, şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek ve insanımızı en iyi şartlarda yaşatmak, Türkiye'yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

İsa Toprak  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 6 Şubat'ın milletin hafızasında derin izler bırakan büyük bir acının ve aynı zamanda büyük bir dayanışmanın yıl dönümü olduğunu belirtti.

O gece ve sonrasında yaşananları, kurtarma ekiplerinin umut dolu mücadelesini, milletçe kenetlenerek sergilenen dayanışmayı unutmadıklarını dile getiren Kurtulmuş, "11 ilimizi doğrudan etkileyen ve ülkemizi derinden sarsan bu büyük felaket, birlik olduğumuzda nasıl güçlü durabildiğimizi de gösterdi. Yaşadığımız bu unutulmaz acı bizlere sorumluluklar yüklüyor. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmak, şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek ve insanımızı en iyi şartlarda yaşatmak, Türkiye'yi güvenli bir şekilde yarınlara taşımak boynumuzun borcudur." açıklamasında bulundu.

Deprem bölgelerinde yaraları sarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşların büyük bir gayretle, şehirleri yeniden inşa ettiklerini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların ötesinde, vatanımızın her köşesinde yaşanabilecek afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz. Milletimiz, bu büyük felaketin ardından fedakarlığıyla ve yardımlaşma ruhuyla bir kez daha tarih yazdı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya, dayanışma içinde daha güçlü bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Asrın felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyor, ailelerinin ve milletimizin acısını bu vesileyle bir kez daha paylaşıyorum. Mekanları cennet olsun."

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