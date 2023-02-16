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Politika, Asrın felaketi

Stoltenberg ve Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Mümin Altaş   | 16.02.2023
Stoltenberg ve Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Stoltenberg ve Şerif’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.

Kabullerde, Stoltenberg ve Şerif deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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