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Eğitim, Asrın felaketi

Safranbolu'da depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Safranbolu'ya gelen depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı sunuldu.

Ahmet Özler  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Safranbolu'da depremzede ailelerin çocuklarına ücretsiz kreş imkanı

Karabük

Safranbolu Belediye Meclisi oy birliğiyle bünyelerindeki Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevine depremzede ailelerin çocuklarının ücretsiz alınması için karar aldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, belediye olarak deprem bölgesinden gelen misafirlerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Alınan karardan mutluluk duyduğunu belirten Köse, "Deprem bölgesinden misafirlerimiz 36-72 ay yaş gurubu arasındaki çocuklarını Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevimize güvenle getirebilirler. Alanında uzman öğretmenlerimizle bilgi verilirken, psikolojik destekle çocuklarımızın üzerinden deprem psikolojisini atmalarına yardımcı olacağız. Onların huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuz olacak. Alınan karardan dolayı bir kez daha değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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