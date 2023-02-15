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Spor, Asrın felaketi

Napolili Eljif Elmas, takımıyla birlikte yardım kampanyası başlattı

Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nden etkilenen Türkiye için takımıyla beraber yardım kampanyası düşündüklerini bildirdi.

Barış Seçkin   | 15.02.2023
Napolili Eljif Elmas, takımıyla birlikte yardım kampanyası başlattı

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nden etkilenen Türkiye için takımıyla beraber yardım kampanyası düşündüklerini bildirdi.

Elmas, Instagram hesabından yaptığı kısa görüntülü paylaşımda, yardım kampanyasını duyurarak, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında biz Napoli takım olarak bir gelir planlıyoruz, düşünüyoruz ve inşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Elmas, ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda da takım olarak imzaladıkları Napoli formasını göstererek, "Canım Türkiyem için takım arkadaşlarımla birlikte formalarımızı açık arttırmaya çıkarıyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elmas, takım arkadaşları Gürcü Kvicha Kvaratskhelia ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in imzalı formalarını gösterdiği fotoğraflarla da paylaşım yaptı.

Napoli'nin hafta sonu Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevinci sırasında elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını göstermişti.

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