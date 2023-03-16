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Gündem, Asrın felaketi

Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin, Sezgin Pancar  | 16.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.

Mersin'in birçok noktasından hissedilen sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Korku nedeniyle evlerine girmek istemeyenler, parklarda ve araçlarında vakit geçirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremle ilgili yazılı açıklamasında, "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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