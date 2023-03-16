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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 5 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Mehmet Bayrak  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Hatay

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki General Şükrü Kanatlı, Serinyol, Akevler, Büyükdalyan ve Aşağıoba mahallelerinde süreceği belirtildi.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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