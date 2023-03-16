Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek
Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 5 mahallede devam edeceğini bildirdi.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki General Şükrü Kanatlı, Serinyol, Akevler, Büyükdalyan ve Aşağıoba mahallelerinde süreceği belirtildi.
Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.