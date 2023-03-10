Dolar
18.97
Euro
20.08
Altın
1,835.77
ETH/USDT
1,410.00
BTC/USDT
19,933.00
BIST 100
5,411.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, Asrın felaketi

MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerden farklı illere nakil yaptıran öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için "Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu" oluşturduklarını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

Ankara

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden farklı illere öğrenci nakil işlemlerinin yapıldığını anımsattı.

Bu durumdaki öğrencilere yönelik yeni bir tedbir aldıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Nakil işlemleri gerçekleştirilen öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini herhangi bir aksamaya mahal verilmeden sağlamak için gerekli ihtiyaçların giderilmesi, eğitim ortam ve süreçlerinde depremden etkilenen öğrencileri takip ve izleme sisteminin oluşturulması ihtiyacı doğdu.

Bu kapsamda Bakanlığımızca görevlendirilen yeterli sayıda gönüllü öğretmenin katılımıyla 'Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu' oluşturuldu. Bu bağlamda oluşturduğumuz izleme grubu ile en az ayda bir olmak üzere belirli periyotlarda deprem bölgesinden nakille gelen öğrencilerin bulunduğu okulların ziyaret edilmesi, ihtiyaçların tespit ve temini için ilgili birimlerle iş birliği içinde çözüm üretilmesi sağlanacak."

Bakan Özer, öğrencilerin okulla buluşarak eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Kırıkkale'de jandarma ekipleri sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma takıyor
İSTİB Başkanı Kopuz'dan tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi çağrısı
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

Benzer haberler

MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

MEB, depremden etkilenen öğrencileri izleme grubu oluşturdu

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Çavuşoğlu: Deprem insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı

Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı

Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı
Borçların yapılandırılması teklifine depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik maddeler eklendi

Borçların yapılandırılması teklifine depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik maddeler eklendi
İstanbul'daki hastanelerde 1079 afetzedenin tedavisi sürüyor

İstanbul'daki hastanelerde 1079 afetzedenin tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet