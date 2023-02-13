Dolar
18.84
Euro
20.17
Altın
1,856.15
ETH/USDT
1,484.80
BTC/USDT
21,616.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da İHH ekipleri enkazda buldukları altın ve paraları polise teslim etti

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekipleri enkazda buldukları bir miktar para, altın ve çelik bir kasayı polise teslim etti.

Erkut Kargın   | 13.02.2023
Malatya'da İHH ekipleri enkazda buldukları altın ve paraları polise teslim etti

Kastamonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Malatya'ya giden ekip, Halfettin Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'taki enkazda yaptıkları arama kurtarma çalışması esnasında 971 bin lira değerinde para ve altın ile bir çelik kasa buldu.

Ekiplerin enkazda buldukları para, ziynet eşyası ve çelik kasa tutunak altına alındıktan sonra polislere teslim edildi.

İHH Arama Kurtarma Başkanı Serdar Topaç, AA muhabirine, 27 personelle Malatya'da arama kurtarma çalışması yaptıklarını ve geldikleri günden bu yana 6 vatandaşı enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi.

Petek Apartmanı enkazında yaptıkları çalışma sonucu, 971 bin lira değerinde olan para ve ziynet eşyası ile bir çelik kasa bulduklarını belirten Topaç, "Hemen ekip arkadaşlarımızla birlikte polise bildirdik, tutunak altına alındıktan sonra teslim ettik. Umarım sahibi de hayattadır ve ona ulaşır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin 97 şüpheli tutuklandı
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı
İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı
Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti

Benzer haberler

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 kişiyi enkazdan kurtardı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 55 kişiyi enkazdan kurtardı

Bursa'dan deprem bölgesine seyyar tuvalet ve duş kabinleri gönderildi

Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi

Hatay'da depremde 4 kişilik aileden sağ kalan baba ile kızı buluştu

Hatay'da depremde 4 kişilik aileden sağ kalan baba ile kızı buluştu
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya'da şu ana kadar 1346 vefatımız var, 1154 binamız ise yıkıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya'da şu ana kadar 1346 vefatımız var, 1154 binamız ise yıkıldı
Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet