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Gündem, Asrın felaketi

Kerkük Türkmenlerinden Türkiye’deki deprem bölgelerine yardım ve destekler devam ediyor

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, "Kardeş ve soydaş Türk milleti için 3 günden beri toplanan battaniye, kışlık kıyafet ve diğer yardımlardan oluşan toplam 7 tırı Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderdik." dedi.

Ali Makram Ghareeb   | 09.02.2023
Kerkük Türkmenlerinden Türkiye’deki deprem bölgelerine yardım ve destekler devam ediyor

At Ta mim

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar için toplanan 7 tır dolusu malzemeyi Türkiye’ye gönderdi.

Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) bağlı Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu, "Kardeş ve soydaş Türk milleti için 3 günden beri toplanan battaniye, kışlık kıyafet ve diğer yardımlardan oluşan toplam 7 tırı Türkiye'deki deprem bölgelerine gönderdik." dedi.

Dün 1 ve bugün 6 tır yardım malzemesinin gönderildiğini ve yardım kampanyasının devam edeceğini belirten Yazaroğlu, yıllardır iyi ve kötü günlerde Irak ve Türkmen milletinin yanında olan Türkiye ve Türk milletini yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

"Bir battaniye ya da bir kıyafet belki bir canı kurtarır." diyen Yazaroğlu, kampanyaya katılan ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yazaroğlu, Türkmen Sivil Toplum Örgütleri olarak Türkiye'deki depremzedeler için Irak'ın 7 kentinde başlattıkları yardım kampanyasının bir ay devam edeceğini açıkladı.

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