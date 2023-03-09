Dolar
18.95
Euro
20.02
Altın
1,818.05
ETH/USDT
1,531.20
BTC/USDT
21,664.00
BIST 100
5,482.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı Tel Aviv’de “sivil itaatsizlik günü” gösterileri başladı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 269'a yükseldi.

Kemal Karadağ  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

Ankara

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 1068 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 269'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 43'ünün hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 14 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 86 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık soruşturmaları

Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında, 393 olayla ilgili 338 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 39 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde, 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 29 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okyanusların tamamında 171 trilyon plastik parçası olduğu tahmin ediliyor
Batman'da özel gereksinimli öğrenciler depremzedeler için hediye paketleri hazırladı
Depremzede kardeşler, enkazdan sağ çıkarıldığını öğrendikleri görme engelli babalarını arıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi
Adıyaman'da işçiler depremzedeler için prefabrik mesaisinde

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 269'a yükseldi

"Ayarlı kütle sönümleyiciler"le binaları depreme karşı dirençli hale getirmeyi amaçlıyor

Yunanistan'dan gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Bolu'dan deprem bölgesine ulaştırılacak

Depremzede çiftçilerle dayanışma büyüyor

Depremzede çiftçilerle dayanışma büyüyor
Hatay'da, depremde ikiye bölünen zeytinliğin bulunduğu bölge için kritik uyarı

Hatay'da, depremde ikiye bölünen zeytinliğin bulunduğu bölge için kritik uyarı
DSİ ekipleri Adıyaman'da depremzedeler için 422 tam donanımlı çadır kurdu

DSİ ekipleri Adıyaman'da depremzedeler için 422 tam donanımlı çadır kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet