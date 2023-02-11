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Gündem, Asrın felaketi

İtalya'dan deprem felaketine yönelik Türk Kızılay'ın faaliyetlerine mali destek

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı "asrın felaketi" nedeniyle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na Türk Kızılay'ın acil durum faaliyetlerini desteklemek için mali yardım yaptığını duyurdu.

Barış Seçkin   | 11.02.2023
İtalya'dan deprem felaketine yönelik Türk Kızılay'ın faaliyetlerine mali destek

Roma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, altyapı ve binaların hasar görmesine ve yıkılmasına yol açan şiddetli depremin sonuçlarına bir yanıt olarak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin teklifiyle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) toplamda 1 milyon 750 bin avro değerinde katkıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yardımın 1 milyon avroluk kısmının Türk Kızılay'ın faaliyetlerine, 750 bin avroluk kısmının ise Suriye Kızılayı'na tahsis edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "İtalyan hükümeti, bu katkılar aracılığıyla zor dönemde yakınlığını somut bir şekilde göstererek ilgili halklara ilk somut yardımı sunmayı amaçlamaktadır." denildi.

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