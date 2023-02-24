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Adana’dan, depremde yaralanan 31 vatandaşı getiren askeri uçak, Yeşilköy’deki askeri havaalanına indi.
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Asrın felaketi

İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi

Muhammed Gencebay Gür   | 24.02.2023
İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 38 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana’dan getirilen 38 yaralı depremzede, havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı, kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralı depremzedelerle birlikte 31 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.​​​​​​​

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