Irak'taki Maarif Okulları'ndan Türkiye'deki depremzedelere yardım
Irak'taki Maarif Okulları, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım gönderdi.
Arbil
Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yerde olduğu gibi Irak'ta da Maarif Vakfı olarak depremzedeler için bir kampanya yürüttüklerini belirtti.
Keskin, yardım kampanyasının yaklaşık 1 ay sürdüğünü ve öğrenciler, veliler, öğretmenler ve bütün personelin kampanyaya katıldığını kaydetti.
Okullarda toplanan yardımları Irak Kızılayı ve Erbil Başkonsolosluğu üzerinden Türkiye'ye ulaştırdıklarını dile getiren Keskin, şunları söyledi:
"Şu anda da elimizde yaklaşık olarak iki bin 500'e yakın battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, kırtasiye ve buna benzer malzemeleri deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere tıra yüklüyoruz, AFAD'a göndereceğiz."
Keskin, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, böylesi bir afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.