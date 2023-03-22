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Gündem, Asrın felaketi

İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 725'i hasar almadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 1902 ibadethaneden 725'i yaşanan bu büyük afetten etkilenmedi.

İzzet Mazı  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 725'i hasar almadı Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yıkıldı, ağır hasar gören binlerce bina için ise yıkım kararı verildi.

Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 31'i yıkıldı. Acil yıkım kararı verilen 68'inde ise çalışmalar devam ediyor.

Büyük yıkımların yaşandığı afette ibadethanelerden 725'inde herhangi bir hasar oluşmadı. Kalanlardan 272'sine ağır, 128'ine orta ve 587'sine ise az hasarlı raporu verildi.

Depremlerin ardından 45 ibadethaneye tespit için girilemediği, 18'inde çalışmalarının devam ettiği, 28'inin ise değerlendirme dışı bırakıldığı öğrenildi.

İbadethanelerdeki yıkım işlemleri ise DSİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, hasarlı ve yıkılan ibadethanelerin yerine çadır mescitlerin oluşturulduğunu söyledi.

Şehrin yeniden inşa ve ihya çalışmalarını titizlikle sürdüğünü aktaran Güngör, "Ramazan ayı dolayısıyla hasarsız camilerde hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir çalışma gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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