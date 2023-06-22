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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Ağır hasar aldığı belirlenen merkez Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere Samandağ, İskenderun, Yayladağı, Dörtyol, Altınözü, Arsuz, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri yardımıyla ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Yıkılan binaların enkazı kamyonlara yüklenerek döküm sahasına götürülüyor.

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