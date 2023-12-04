Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.