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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Hatay'ın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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