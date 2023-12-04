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Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 6 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.

Salih Baran  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 6 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişiyi yakaladı.

Sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları öğrenilen zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.

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