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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşları ve yakınlarından oluşan 130 kişi Mısır'a ulaştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşları ile aile yakınlarından oluşan 130 kişilik grubun, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini bildirdi.

Can Efesoy  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Dışişleri Bakanlığı: Türk vatandaşları ve yakınlarından oluşan 130 kişi Mısır'a ulaştı

Ankara

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk vatandaşları ile aile yakınlarını içeren 130 kişinin dün gece Mısır'a ulaştığını aktardı.

Sözcü Keçeli, Gazze'den tahliye edilen grubun bugün Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

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