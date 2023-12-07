Dolar
28.93
Euro
31.21
Altın
2,028.72
ETH/USDT
2,263.00
BTC/USDT
43,923.00
BIST 100
7,873.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Aliia Raimbekova  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yok

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti
"Mercek-7" operasyonunda 1038 silah ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Benzer haberler

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta ticari alanlarda dönüşüm başlıyor

Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısı 20 bini aştı

Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısı 20 bini aştı
Depremzede gençlere sanatla umut oluyor

Depremzede gençlere sanatla umut oluyor
Deprem çantalarının 6 ayda bir revize edilmesi uyarısı

Deprem çantalarının 6 ayda bir revize edilmesi uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet