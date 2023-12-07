Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.
Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.
Depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yok
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.