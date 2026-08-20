ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "Güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "86 milyon vatandaşımızın ve umudunu Türkiye'ye bağlamış dost ülkelerin kaderi, denizlerdeki gücümüze göre şekillenecek. Bu nedenle güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Ahmet Akyol, konuşmasına, dedesinin tersane emeklisi olması dolayısıyla tersane ve donanmanın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek başladı.

Çocukluğundan itibaren tersanenin kendisi ve çevresindeki gençler için bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Akyol, şöyle konuştu:

"Bu tersaneye (Gölcük Tersanesi Komutanlığı) komşu olmak, burayı dışarıdan seyretmek bile sadece bizim için değil, birçok çocuğun askerliğe, donanmaya ve savunma sanayisine gönül vermesine vesile olmuştur. Geleceğimize yapılan en güzel yatırım olarak gördüğüm TEKNOFEST'ler işte bu açıdan çok değerli. TEKNOFEST'lerdeki atmosferi bizzat deneyimlemek, buralarda yarışmak çocuklarımızın, gençlerimizin bilim ve teknoloji sevdalarını perçinliyor."

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"Güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var"

Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

Malazgirt Zaferi'nden kısa süre sonra Çaka Bey'in İzmir'de ilk donanmayı kurmasının coğrafya ve strateji açısından önemli bir mesaj verdiğini belirten Akyol, "Anadolu'ya yerleşen atalarımız bu coğrafyanın kaderinin yalnızca karada değil, denizlerde de belirlendiğinin ilk günden bilincindeydiler. Bugün de 86 milyon vatandaşımızın ve umudunu Türkiye'ye bağlamış dost ülkelerin kaderi denizlerdeki gücümüze göre şekillenecek. Bu nedenle güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

Akyol, uzun bir aradan sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yeniden gemi inşasına başlanacağını ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen MİLDEN denizaltısının da Gölcük'teki tersanede üretileceğini belirtti.

Bu adımın Kocaeli ve Türkiye açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Akyol, "Bu kentin bir evladı olarak ASELSAN'ın bu faaliyetleri desteklemek adına tersanedeki mevcut tesisimize ilave olarak yeni bir tesisin inşasına da başladığımızı gururla buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Akyol, TEKNOFEST kuşağının Türkiye'nin dünyaya çok daha güçlü şekilde damga vuracağına inandığını belirterek sözlerini tamamladı.

Kocaeli Valisi Aktaş emeği geçenlere teşekkür etti

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılış programında konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Donanma kenti" Gölcük'te bu organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugünden itibaren gençlerde "Mavi Vatan" ve denizler konusunda daha da farkındalık oluşacağı için bu organizasyonu kıymetli bulduklarını dile getiren Aktaş, etkinliğe katılan gençlerin ufkunun açılacağını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Bu tablo, Türkiye'nin gurur tablosudur

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tablo, Türkiye'nin gurur tablosudur. Bu geleceğin büyük Türkiye'sinin ayak seslerinin gurur tablosudur." dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Gölcük Tersanesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gölcük'te düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti.

Sezer, "Allah kahraman ordumuzu karada, denizde, havada, uzay ve siber uzayda her daim mansur ve muzaffer eylesin. Bu toprakların ve denizlerin vatan ve Mavi Vatan olmasını sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de katıldığı açılış programında konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.