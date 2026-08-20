TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, karadaki vatanın yuva, "mavi vatan"ın huzur bulunan bir bahçe olduğunu belirterek, "Nasıl ki evimizin odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan 'mavi vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz." dedi.

Selçuk Bayraktar: 'Mavi vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, karadaki vatanın yuva, "mavi vatan"ın huzur bulunan bir bahçe olduğunu belirterek, "Nasıl ki evimizin odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan 'mavi vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle andı.

[1/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [2/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [3/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [4/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [5/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [6/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [7/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [8/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [9/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [10/42] [11/42] [12/42] [13/42] [14/42] [15/42] [16/42] [17/42] [18/42] [19/42] [20/42] [21/42] [22/42] [23/42] [24/42] [25/42] [26/42] [27/42] [28/42] [29/42] [30/42] [31/42] [32/42] [33/42] [34/42] [35/42] [36/42] [37/42] [38/42] [39/42] [40/42] [41/42] [42/42] × [1/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [2/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [3/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [4/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [5/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [6/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [7/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [8/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [9/42] Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. [10/42] [11/42] [12/42] [13/42] [14/42] [15/42] [16/42] [17/42] [18/42] [19/42] [20/42] [21/42] [22/42] [23/42] [24/42] [25/42] [26/42] [27/42] [28/42] [29/42] [30/42] [31/42] [32/42] [33/42] [34/42] [35/42] [36/42] [37/42] [38/42] [39/42] [40/42] [41/42] [42/42]

Çocukluğundan itibaren denizle iç içe olmasının kendisine dalgalara göğüs germeyi ve yılmamayı öğrettiğini ifade eden Bayraktar, ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi’ne adayan babası Özdemir Bayraktar'ın da bir "mavi vatan" sevdalısı olduğunu ve denizlerin stratejik önemini her fırsatta dile getirdiğini aktardı.

Türkiye’nin kara yüzölçümünün yaklaşık 783 bin kilometrekare, "mavi vatan" deniz yetki alanlarının ise 462 bin kilometrekare olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, 'mavi vatan' bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan 'mavi vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, 'mavi vatan' bilincini kazandırmak için buradayız."

Bayraktar, etkinlik kapsamında yüzme, yelken ve kürek yarışlarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle deniz kültürünün yaşatıldığını, gençlerin ise İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları yarışmalarıyla geleceğin teknolojilerini geliştirdiğini anlattı.

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"Bayraktar TB3, dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtı"

Ata yadigarı Savarona'dan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya, TCG İstanbul'dan denizaltılara kadar donanmanın önemli unsurlarının milletle buluştuğunu belirten Bayraktar, "Baykar’daki yol arkadaşlarımla geliştirdiğimiz Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan kalkıp inebilme kabiliyetiyle dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtı. TEKNOFEST Mavi Vatan boyunca gökyüzünde AKINCI ve Bayraktar TB3, sizleri ve Körfez’i selamlayarak bağımsızlık irademizi dünyaya haykıracak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, vatandaşların etkinliklere katılım ve ziyaret kayıtlarını "NSosyal" platformu üzerinden yapabileceklerini hatırlattı.

Gölcük’teki organizasyonun ardından TEKNOFEST ikliminin Güneydoğu’ya taşınacağını duyuran Bayraktar, tüm vatandaşları 30 Eylül’de Şanlıurfa’da başlayacak TEKNOFEST Güneydoğu’ya davet etti.

Gençlere "KIZILELMA" ve köklere bağlılık tavsiyesi

Gençlere mühendis bir ağabeyleri olarak tavsiyelerde bulunan Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir KIZILELMA’nız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayacak dosdoğru rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar yükseleyeceğinizi, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan, ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinize sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilesiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilesiniz."

"Bu çaba, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir"

Selçuk Bayraktar, bugünün dünyasında ahlaki ve vicdani bir çöküş yaşandığını, adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirterek, mevcut küresel sistemin insanlığa umut vermediğini vurguladı.

Bayraktar, "mavi vatan"da verilen mücadelenin, sadece bir teknoloji hamlesi olmadığını vurgulayarak, "Bu çaba, bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler, TEKNOFEST kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın. Yolumuz açık, pruvamız neta, ufkumuz KIZILELMA." diye konuştu.