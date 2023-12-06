Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede, 4 katlı binanın yıkımı öncesinde bölgede güvenlik önlemi alındı.
Güneşli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.
Binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.