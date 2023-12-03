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Dünya

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao Adası'nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'de dün 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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