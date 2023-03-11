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Gündem, Asrın felaketi

Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor

Türkiye'de eğitim gören bir grup Güney Koreli öğrenci, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oyunlarla afetzede çocuklara moral verdi.

İzzet Mazı  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor Fotoğraf: Salih Baran/AA

Kahramanmaraş

Türkoğlu ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde kurulan çadırlara gelen 7 öğrenci, depremin etkilerini silmek amacıyla afetzede ailelerin çocuklarını eğlendiriyor.

Güney Koreli öğrenciler, çocuklarla balon şişirip, Türk ve Kore kültürüne ait çeşitli oyunlar oynadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar, misafir öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Güney Koreli Jiya Bak, AA muhabirine, deprem nedeniyle zor günler geçiren çocuklara yardımcı olmak amacıyla 4 gün önce bölgeye geldiklerini söyledi.

Depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak istediklerini anlatan Jiya Bak, şöyle konuştu:

"Biz İstanbul'da öğrenciyiz, 7 kişi buradayız. Türkçe öğrendiğimiz için onlarla konuşabilir ve onları anlayabiliriz. Deprem olduğu için çocukların psikolojisi bozulabilir, o yüzden onlara teselli olmak gerektiğini düşünerek buraya geldik. Aslında çok bir şey yapamadık ama geldiğimiz için onlar çok mutu oldu. Onlarla balon oyunları yaptık."

Inhe Le de eğitim için yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, depremin ardından çocuklara destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Afetzede 10 yaşındaki Gülsüm Erva Keleşce de depremden çok korktuğunu dile getirdi.

Öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Keleşce, "Ablalar bize geldiler, konuştular, eğlendik, yüz boyaması yaptık, balonlarla oynadık, çok güzel bir duygu. Deprem nedeniyle bize yardım ettiler, el ele tutuştuk, hep birlikte oynadık." dedi.

Eda Deniz ise 8 yaşında olduğunu söyleyerek, "Bugün ablalar bizi eğlendirdi. Sevindik, bize oyun oynattılar, güzel şeyler yaptırdılar. Boyama yaptık, balonlarla oynadık, çok güzeldi bugün. Bugünü hiç unutmayacağım, depremi bile bize unutturdular. Bunu başardılar." diye konuştu.

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