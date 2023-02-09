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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremzedeye botunu veren İtfaiye Amiri Burak Demirören AA'ya konuştu - VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Gazze'deki Filistinli çocuklardan, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'ye destek

Gazze'de çocuklar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye destek gösterisi düzenledi.

Mohammed Majed, Gülşen Topçu   | 09.02.2023
Gazze'deki Filistinli çocuklardan, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'ye destek Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze kentinin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan çocuklar, "Kalplerimiz ve dualarımız sizinle", "Hepimiz Türkiye'yiz", "Türkiye kalbimizde", "Kapımız size açık", "Suriyeli kardeşlerimize destek oluyoruz" yazılı dövizler ve depremin yıkıcı etkisini gösteren fotoğraflar taşıdı. Çocuklar ayrıca Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Gösteriye katılanlardan Abdullah el-Aşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her zaman Filistin halkına yardım eli uzatan Türkiye ve Suriye halkına desteğimizi göstermek için toplandık." dedi.

Bir diğer çocuk Abdulkerim Murteca ise gösteri kapsamında yaptığı konuşmada, "Sizin kalbiniz nasıl her daim bizimleyse bizim kalbimiz de sizinle. Bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

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