Dolar
18.96
Euro
20.17
Altın
1,845.79
ETH/USDT
1,396.10
BTC/USDT
19,912.00
BIST 100
5,395.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir esnaf, 2 bin depremzedeye tavuk döner dağıttı.

Fevzi Kemal Karagöz  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadır kentteki yemek dağıtımında konuşan Kazım Tigen, Gaziantep'teki kebap dükkanını kapatıp bölgeye geldiklerini söyledi.

Nurdağı ilçesindeki 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram ettiklerini aktaran Tigen, "Depremzedelere tavuk döner dağıtıyoruz. Buradaki depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gaziantep merkezden geliyoruz. 20 kişilik ekiple burada çalışıyoruz. 2 bin kişiye tavuk döner dağıttık. Depremzede kardeşlerimiz de bu durumdan oldukça memnun." diye konuştu.

Depremzede Hüseyin Kızılkaya da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Benzer haberler

Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti

Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti

Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı

MSB'den şehit askerin Adıyaman'daki depremzede ailesine ziyaret

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
Tekirdağ'da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için kıyafet dikiyor

Tekirdağ'da öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için kıyafet dikiyor
Mehmetçikten depremzede minik Ayşe'ye doğum günü sürprizi

Mehmetçikten depremzede minik Ayşe'ye doğum günü sürprizi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet