Gaziantepli esnaf 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram etti
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir esnaf, 2 bin depremzedeye tavuk döner dağıttı.
Gaziantep
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadır kentteki yemek dağıtımında konuşan Kazım Tigen, Gaziantep'teki kebap dükkanını kapatıp bölgeye geldiklerini söyledi.
Nurdağı ilçesindeki 2 bin depremzedeye tavuk döner ikram ettiklerini aktaran Tigen, "Depremzedelere tavuk döner dağıtıyoruz. Buradaki depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gaziantep merkezden geliyoruz. 20 kişilik ekiple burada çalışıyoruz. 2 bin kişiye tavuk döner dağıttık. Depremzede kardeşlerimiz de bu durumdan oldukça memnun." diye konuştu.
Depremzede Hüseyin Kızılkaya da emeği geçen herkese teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.