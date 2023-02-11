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Gündem, Asrın felaketi

Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

Hüseyin Yıldız   | 11.02.2023
Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

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