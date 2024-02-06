Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,025.00
ETH/USDT
2,335.90
BTC/USDT
43,075.00
BIST 100
8,792.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Osmaniye’de vatandaşlar, Asri Mezarlığını ziyaret ediyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Diyanet görevlileri deprem bölgesinde bir yıldır "manevi rehberlik" yapıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana bölgedeki vatandaşlar için "manevi rehberlik" hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Fırat Taşdemir  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Diyanet görevlileri deprem bölgesinde bir yıldır "manevi rehberlik" yapıyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ili sarsan depremlerin üzüntüsünü derinden hissettiklerini, milletçe kenetlenerek depremzedelerin dertleriyle dertlendiklerini söyledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için devlet ve milletin el ele verdiğini vurgulayan Kondi, "En zor zamanlarda ve şartlarda bile birlik olmayı, zorlukları birlikte aşmayı başaran bir milletiz. Asrın felaketini de 'asrın birlikteliği' ile aştık." değerlendirmesinde bulundu.

Depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında yapılan toplantıyla, Deprem Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğunu anımsatan Kondi, tüm deprem yardımları ve bölge halkı için yürütülen "manevi rehberlik" çalışmalarının kurul tarafından takip edildiğini anlattı.

Depremden etkilenen illerde görev yapan din görevlileri için manevi ilk yardım kitapçıklarının hazırlandığını, ayrıca akademisyenlerce çevrim içi manevi destek eğitimlerinin verildiğini aktaran Kondi, bu kapsamda 15 binden fazla din görevlisinin deprem bölgesi için görevlendirildiğini kaydetti.

"Depremzedelere karşı çok hassas davranmalarını tavsiye ettik"

Kadın ve çocukların ağırlıklı grubu oluşturduğu depremzedelere, din görevlilerince manevi ilk yardımda bulunulduğunu dile getiren Kondi, "Manevi rehberlerimize özellikle kaza ve kader, deprem ve tevekkül, deprem ve sorumluluk konularında vatandaşları bilgilendirirken onlara karşı çok hassas davranmalarını tavsiye ettik." bilgisini paylaştı.

Ayet ve hadislerde iki kader türünün ortaya çıktığına değinen Kondi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, doğrudan Allah'ın takdiri, yaradılışıyla olan ve insanın herhangi bir etkisinin olmadığı kader, ikincisi ise insanın cüzi iradesinin etkili olduğu kader vardır. Kader denince akla gelen ikincisidir. Din görevlilerimiz rehberlik yaparken 'Allah'ın bize kendi irademiz ve tedbirimizle daha sağlam binaları emrettiğini, tedbir almadığımız takdirde bunun sorumlusunun insanlar olduğunu' vurguladılar. Bunun yanında bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah'a güvenmek olan tevekkülden bahsettik. Depremzede kardeşlerimizi yargılamadan onları dinlemeyi tavsiye ettik. 'Biz sizin yanınızdayız, sıkıntıları birlikte aşacağız' dememizin onlar için en güzel rehabilitasyon olduğunu söylememiz gerektiğini personelimize hatırlattık. Kur'an okumayı, dua etmeyi telkin ettik."

"15 binden fazla din görevlimiz, manevi rehberlik hizmeti verdi"

Depremlerin yaşandığı andan itibaren özellikle ilk 6 ayda il ve ilçe müftüleri, vaiz, imam, Kur'an kursu öğreticisi ve pedagogların afet bölgesinde birçok alanda görev yaptığını ifade eden Kondi, şöyle devam etti:

"15 binden fazla din görevlimiz, sürekli deprem bölgesinde bulunarak mezarlıklarda, çadır kentlerde, konteynerlerde manevi rehberlik hizmeti verdi. İrşat faaliyetleri, Kur'an ziyafetleri, mezarlık hizmetleri, konteyner ve çadırlardaki insanlarımıza yönelik hizmetlerimiz şu anda da devam ediyor. Ayrıca Türkiye'nin diğer kentlerine göç eden depremzede kardeşlerimize de binlerce personel ile hizmet verdik. Depremlerde yaralanan 16 binden fazla vatandaşımızı hastanelerde ziyaret ettik."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören camilerden 580'i onarıldı
MÜSİAD deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor
Riskli yapıların güçlendirilmesi için 8 maddede dikkat edilmesi gerekenler
Kamu Denetçiliği Kurumuna deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti

Benzer haberler

Diyanet görevlileri deprem bölgesinde bir yıldır "manevi rehberlik" yapıyor

Diyanet görevlileri deprem bölgesinde bir yıldır "manevi rehberlik" yapıyor

Depremi yaşayan AA muhabirleri o günü anlattı

Milli Savunma Bakanlığı 6 Şubat depremleri için belgesel hazırladı

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi

Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi
GÖRÜŞ - Türkiye büyük Marmara depremine ne kadar hazır?

GÖRÜŞ - Türkiye büyük Marmara depremine ne kadar hazır?
Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarda hizmet veriyor

Hatay'da depremzede esnaf prefabrik çarşılarda hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet