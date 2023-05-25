Dolar
19.93
Euro
21.37
Altın
1,960.49
ETH/USDT
1,783.00
BTC/USDT
26,213.00
BIST 100
4,453.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da “Millet Buluşması” programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Beykoz Karadenizliler Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Eğitim, Asrın felaketi

Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretimine özel öğrenci olarak devam eden son sınıftaki depremzedelerin mezuniyet törenlerine katılımı için rektörlüklerin gerekli imkanları sağlayacağını bildirdi.

Selma Kasap  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Özvar, depremlerin ardından eğitimine diğer illerdeki üniversitelerde özel öğrenci olarak devam eden son sınıftaki depremzedelerin mezuniyet sevincini yaşamalarının önemine işaret ederek, rektörlerden bu konuda öğrencilere destek olmalarını istedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da depremzede öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak için mezuniyet törenlerine katılmayı planladığını belirten YÖK Başkanı Özvar, "Sevgili depremzede öğrencilerimiz, özel öğrenci olarak bulunduğunuz üniversitenin mezuniyet törenine katılımınız için rektörlüklerimiz sizlere gerekli imkanları sağlayacak. Ben de mezuniyet sevincinizde yanınızda olmaktan memnuniyet duyacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

Benzer haberler

Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak

Depremzede üniversite öğrencilerine mezuniyet törenlerine katılımlarında kolaylık sağlanacak

Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda mezuniyet programı düzenlendi

YÖK, Uluslararası Araştırmacı Projelerine başvuru süresini 28 Temmuz'a kadar uzattı

YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavların 1 Haziran'dan sonra yapılmasını kararlaştırdı

YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavların 1 Haziran'dan sonra yapılmasını kararlaştırdı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor

Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet