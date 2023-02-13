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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede 15 bebek daha Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait "DAP" uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, 10'u Adana, 5'i Mersin'den olmak üzere 0-1 yaşındaki 15 bebeği, tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 13.02.2023
Depremzede 15 bebek daha Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl - AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzede bebekler, tedavi ve bakım için Ankara'ya getirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığına ait DAP uçağı, 10'u Adana, 5'i Mersin'den olmak üzere 0-1 yaşındaki 15 depremzede bebeği almak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Adana Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda görevli 15 bakıcı anne ile 2 doktor, ilk sağlık kontrolleri yapılan bebekleri teslim aldı. Bakıcı anneler, uçakta hazırladıkları mamalarla bebeklerin karnını doyurdu.

Tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirilen bebekler, kapsamlı sağlık taramasından geçirilmek üzere ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesine götürüldü.

Depremzede bebekler, sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ankara'daki kuruluşunda bakım altına alınacak.

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