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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisinin tutuklandığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 05.03.2023
Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdürüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, sosyal medya platformlarında 1119 hesap yöneticisinin, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, haklarında işlem başlatılan 615 hesap yöneticisinden 152'sinin gözaltına alındığı, bunlardan 29'unun da sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.

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