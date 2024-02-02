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Gündem, Asrın felaketi

Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine yarından itibaren başlanıyor.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat pazar günü de Gaziantep’te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

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