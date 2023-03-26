Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,777.00
BTC/USDT
27,712.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım sürecini başlattıklarını, 22 bin 467'sinin temellerini attıklarını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların temel atma işlemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaşan Bakan Kurum, "yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti.

Kurum, "Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467'sinin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

"İhya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütülüyor"

Bakanlığın yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edileceği aktarıldı.

Depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiğine dikkat çekilerek, afet konutlarının, en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı
Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor
Türk Kızılay Elbistan'da 23 noktada sahurluk ve sıcak yemek ikramında bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar, 30 bin 62 personel alınacağını açıkladı

Benzer haberler

Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı

Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı

Mimar Celaleddin Çelik, Türkiye şehirciliğinde paradigma değişikliğinin ütopya olmadığını söyledi

Malatya'daki konteyner kentlere 16 bin 170 depremzede yerleşti

Malatya'daki konteyner kentlere 16 bin 170 depremzede yerleşti
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
Antakya Medeniyetler Korosu, kadim kentin şarkılarını söylemek için yeniden sahneye çıkıyor

Antakya Medeniyetler Korosu, kadim kentin şarkılarını söylemek için yeniden sahneye çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet