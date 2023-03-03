Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları 2417 saat 6 dakika uçtu
Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları, 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra etti.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar 9 Bayraktar AKINCI, 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 Bayraktar TB2 ilk günden itibaren toplam 2417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Deprem Bölgesinde Görevli Milli İHA'lar:— BAYKAR (@BaykarTech) March 3, 2023
9 Bayraktar #AKINCI
8’i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 42 #BayraktarTB2
İlk günden itibaren toplam 2.417 saat 6 dakika görev uçuşu icra ettiler. Güvenlik ve hasar tespit çalışmaları için uçuş görevleri devam ediyor. pic.twitter.com/icNHU9Fhv5
Baykar tarafından deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi de kullanılıyor.
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