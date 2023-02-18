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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi.

Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini belirten Oktay, "Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Deprem bölgesindeki tarihi eserler) İncelenen eser sayısı 433'tür. Ağır hasarlı 121, orta hasarlı 66, az hasarlı 57 olarak tespit edilmiştir." diye konuştu.

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