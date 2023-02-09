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Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık

09.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Prof Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’nde yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.

Erdoğan, "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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