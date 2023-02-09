Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Prof Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’nde yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık." dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’nde yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/rp40MKGUfP— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 9, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 546 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 bin 132 kişinin yaralandığını bildirdi.
Erdoğan, "10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak." ifadelerini kullandı.
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