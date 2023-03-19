Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye giden 86 kişilik Cezayir arama kurtarma ekibinin onuruna yemek verdi.

Esat Fırat  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi Fotoğraf: Esat Fırat/AA

Cezayir

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Cezayir’in katkılarıyla başkent Cezayir’deki bir Türk restoranında düzenlenen programa Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı yetkilileri de katıldı.

Cezayir’e teşekkürlerini sunan Büyükelçi Göktaş, Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip adına Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı yetkilisine plaket takdim etti.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DTİK’in katkılarıyla düzenlenen bu yemek programının Cezayir arama kurtarma ekibinin onuruna düzenlendiğini ve bir teşekkür mahiyetinde olduğunu belirtti.

Cezayir’in dost ve kardeş ülke olduğuna vurgu yapan Göktaş, söz konusu ekibin de bu duyguyla kahramanca çalışma sergiledilediğini ifade etti.

Göktaş, Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin çok sayıda kişiyi enkaz altından kurtardığını hatırlatarak, bu yemek programının da hem Türkiye hem Cezayir’deki Türk toplumu adına düzenlenmiş küçük bir jest olduğunu sözlerine ekledi.

Cezayir'in depremzedelere yardımları

Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüştü.

Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı.

Cezayir, 10 Şubat’ta da Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de depremzedelerle bir araya geldi
Bakan Özer, Mehmetçik Okulları'nda çocukların film izlediği görüntüleri paylaştı
Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi

Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Seninleyiz Türkiye" kampanyası

Afetzede emekli öğretmen ailesiyle KYK yurdunda depremi unutmaya çalışıyor

Rizeli madenciler enkazdan kurtardıkları anne ve kızına sahip çıktı

Rizeli madenciler enkazdan kurtardıkları anne ve kızına sahip çıktı
Depremzede "can dostlar" hayvan otelinde tedavi ediliyor

Depremzede "can dostlar" hayvan otelinde tedavi ediliyor
Onkoloji Hastanesi "özel" poliklinikle depremzede hastalara hizmet veriyor

Onkoloji Hastanesi "özel" poliklinikle depremzede hastalara hizmet veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet