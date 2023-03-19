Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılan ekibin onuruna yemek verdi
Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye giden 86 kişilik Cezayir arama kurtarma ekibinin onuruna yemek verdi.
Cezayir
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Cezayir’in katkılarıyla başkent Cezayir’deki bir Türk restoranında düzenlenen programa Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı yetkilileri de katıldı.
Cezayir’e teşekkürlerini sunan Büyükelçi Göktaş, Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip adına Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı yetkilisine plaket takdim etti.
Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DTİK’in katkılarıyla düzenlenen bu yemek programının Cezayir arama kurtarma ekibinin onuruna düzenlendiğini ve bir teşekkür mahiyetinde olduğunu belirtti.
Cezayir’in dost ve kardeş ülke olduğuna vurgu yapan Göktaş, söz konusu ekibin de bu duyguyla kahramanca çalışma sergiledilediğini ifade etti.
Göktaş, Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin çok sayıda kişiyi enkaz altından kurtardığını hatırlatarak, bu yemek programının da hem Türkiye hem Cezayir’deki Türk toplumu adına düzenlenmiş küçük bir jest olduğunu sözlerine ekledi.
Cezayir'in depremzedelere yardımları
Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüştü.
Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaşmıştı.
Cezayir, 10 Şubat’ta da Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.