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Gündem, Asrın felaketi

Birecik'te depremzedeler için yapılan bloklardan 13'ünün kaba inşaatı bitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 4 bin 469 konutun yapımı devam ediyor.

Eşber Ayaydın  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Birecik'te depremzedeler için yapılan bloklardan 13'ünün kaba inşaatı bitti Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde depremden etkilenenler için Çoğan Mahallesi'nde 26 bloklu 534 konut yapılıyor.

Kaba inşaatı tamamlanan 13 blokta iç zemin çalışmalarına başlanırken bazı etaplarda ise örnek daireler tamamlandı. Etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

5 ayda büyük mesafe alındı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, depremlerin ardından yaşanan olağanüstü bir çalışma, birliktelik ve dayanışma ruhuyla 5 aylık sürede çok büyük mesafe katedildiğini belirtti.

Depremin ardından vatandaşların geçici barınma merkezine alındığını, birçok ihtiyaçlarının giderildiğini ve hasar tespitlerinin yapıldığını aktaran Vali Ayhan, bunların yanı sıra vatandaşların kalıcı konutlarına geçmeleri için başlatılan çalışmaların da hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Vali Ayhan, vatandaşların kış mevsimini konutlarında geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini aktararak, "İlimizde de şu an hem Eyyübiye bölgesi hem Karaköprü ilçemiz hem de Birecik'te yoğun bir şekilde TOKİ konutları inşaatı yükseliyor. Yaklaşık 5 bin konutun ihalesi yapıldı, hızlı şekilde yükseliyorlar. Tabii köy konutlarımızın da ihaleleri de yapıldı köy evlerimiz de yapılıyor. İnşallah yıl sonuna kadar bunları yetiştirmiş olacağız. Yani depremzede vatandaşlarımız evine geçene kadar bize dur durak yok ve sahada titiz bir şekilde, hassas bir şekilde takip ediyoruz bunları." dedi.

Depremzedelere hak sahipliği işlemlerinin ardından evine en yakın yerde yapılan konutların kurayla verileceğine işaret eden Ayhan, "Dolayısıyla vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Hak sahipliği konusunda ilçelerimize, oluşturduğumuz ofislerimize müracaat etmeleri yeterli zaten." dedi.

Vali Ayhan, kentte 12 bin 169 binanın ağır hasarlı olduğunu, bunlardan hukuki süreci bitenlerin hepsinin yıkım ihalesinin gerçekleştiğini belirterek, iki ay içerisinde ağır hasarlı, orta hasarlı binaların yıkımını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Kasım sonu itibarıyla teslim etmiş olacağız"

Birecik ilçesinde yapılan konutlarının Yapım Müdürü Mehmet Tunç, 6 Şubat'ta yaşanan üzücü depremin ardından hızlı şekilde konutların yapımına başladıklarını belirtti.

Tunç, 26 bloktan 13'ünün kaba inşaatının bittiğini aktararak, "İnce inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor, vatandaşlarımıza kasım ayı sonu itibarıyla biz bu konutları teslim etmiş olacağız. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmaktadır, şu anda numune dairesi yapmış olduğumuz 3+1 dairenin brüt alanı 105 metrekare, net alan 89 metrekareden oluşmaktadır." diye konuştu.

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