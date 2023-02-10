Dolar
18.84
Euro
20.21
Altın
1,868.95
ETH/USDT
1,550.00
BTC/USDT
21,870.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız

Barış Gündoğan   | 10.02.2023
Bakan Kurum: 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Barolar Birliği: Etkin bir soruşturma için binlerce meslektaşımızla gönüllü olarak görev almaya hazırız
Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar
Zamana karşı deprem mücadelesini kazananlar
Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk hastanelerde tedavi altında
Madenciler, deprem enkazlarında çökmeyi önleyen "domuz damı" yöntemiyle ilerliyor

Benzer haberler

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 36 yaşındaki Gülendam depremden 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Bakan Kurum: 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız

AKUT, deprem bölgesinde 773 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi

İngiltere Başbakanı Sunak depremzedeler için öğrencilerle yardım malzemesi paketledi
Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Koca: 10 ilde 17 bin 929'u hekim olmak üzere 143 bin 829 personelimiz hizmet veriyor
Guterres: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden

Guterres: Kahramanmaraş merkezli depremler zamanımızın en büyük doğal afetlerinden
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet