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Gündem, Asrın felaketi

"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede bugüne kadar 73 bin 402 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Ankara

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anıldı.

Ülkede böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için 7 gün 24 saat milletin hizmetinde çalışmaya devam edildiği ifade edilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiği bilgisine yer verildi.

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'sinin Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu belirtilen paylaşımda, bu depremlerden 734'ünün büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu bildirildi.

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