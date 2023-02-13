"Asrın felaketi"nde 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti, 158 bin 165 afetzede bölgeden tahliye edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
Ankara
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