AK Parti'nin "Cemre Hareketi" deprem bölgesinde 300 bin poşet çöp topladı
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve Gençlik Kolları Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Cemre Hareketi ekibi, deprem bölgesinde 14 günde 300 bin poşet çöp topladı.
Ankara
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yaraları sarmak için özveriyle çalıştığı, partinin Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı öncülüğünde kurulan ve Gençlik Kolları Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Cemre Hareketi ekibinin de deprem bölgesinde 8 bin gönüllüyle çevre temizliği gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın, bölgede gönüllü çalışan Cemre Hareketi'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.
"Cemrelerin, daha önceki yangın ve sel gibi afetlerde olduğu gibi bugün de asrın felaketinin yaşandığı bölgede birçok sorumluluk alarak insanların hayatlarını kolaylaştırdığını, depremzedelerin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede hayatını idame ettirebilmesi için aralıksız şekilde çöp toplayarak çevre temizliği yaptığını" belirten İnan, depremlerin ardından çevre kirliliği ve salgın hastalığın oluşmaması için yoğun mücadele verildiğini ifade etti.
"Gençliğin, asrın felaketinin ardından her alanda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ettiğini, müthiş bir dayanışma örneği gösterdiğini" bildiren İnan, şunları kaydetti:
"Depremlerin yaşandığı bölgede önemli meselelerden biri de salgın hastalıkların yayılmamasıdır. Cemrelerimiz, özellikle çadır kent ve konteyner kent gibi depremzedelerin yoğun şekilde yaşadığı yerlerde çevre kirliliğinin ve olası salgın hastalıkların önüne geçmek için mütemadiyen çalışmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 8 bin gönüllü arkadaşımız tarafından 14 günde 300 bin poşet çöp toplanmıştır. Cemreler her gün belirli periyodlarda çöp toplamaktadır ve yaşam alanlarının temiz tutulması için büyük bir gayretle çalışmaktadırlar. Cemrelerimiz çöp toplama çalışmasına devam edecek. Çünkü depremzede vatandaşlarımızın yaşamlarını idame ettirdikleri yerlerin temiz olmasını oldukça önemsiyoruz. Bu konuyu kendimize bir vazife olarak görüyoruz. Böylesi zorlu koşullarda Cemrelerin yaptığı bu çalışma, bu ülkenin gençlerinin sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapısının olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.