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Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
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Gündem, Asrın felaketi

Ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 10.02.2023
Ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan depremzede çocuklar için çağrı merkezi kuruldu Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çağrı merkeziyle irtibata geçilebilecek numaralar şöyle:

  • 0 501 730 10 50
  • 0 501 730 10 51
  • 0 501 730 10 52
  • 0 501 730 10 53
  • 0 501 730 10 54
  • 0 501 730 10 55
  • 0 501 730 10 56
  • 0 501 730 10 57
  • 0 501 730 10 58
  • 0 501 730 10 59
  • 0 501 730 10 60


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